Cristiano Ronaldo recalé, Arsenal peut s’en vouloir

Après la rupture de son contrat à Manchester United en novembre dernier, Cristiano Ronaldo s’est relancé en Arabie Saoudite. L’attaquant portugais avait pourtant proposé ses services à des clubs européens, et notamment à Arsenal. Mais les Gunners avaient rejeté sa candidature. Quelques mois plus tard, le célèbre reporter Piers Morgan regrette cette décision.

En voyant Manchester City surclasser le Real Madrid (4-0) mercredi, en demi-finale retour de la Ligue des Champions, Arsenal a sans doute compris le message. Rien, pas même le champion d’Europe en titre, ne semble en mesure d’arrêter les Citizens pendant cette fin de saison. Les Gunners devraient donc se contenter de la deuxième place en Premier League alors que le titre tant attendu leur a longtemps tendu les bras.

Une série de contre-performances d’Arsenal a finalement permis aux Mancuniens de rattraper leur retard, et de prendre la tête du championnat avec quatre points d’avance et un match en moins. Autant dire que ces semaines sont difficiles à vivre pour les supporters du club londonien. Parmi eux, le journaliste Piers Morgan estime qu’un buteur du calibre de Cristiano Ronaldo aurait permis aux Gunners de garder leur avance.

Mock all you like, but if we’d signed Ronaldo when he left Utd, until the end of the season - as he was keen to do btw - we would have won the League. He knows how to win major trophies, and how to score goals when it really matters. https://t.co/nxRhDCONRC