Cristiano Ronaldo présentes ses excuses à Manchester United

Miraculé, puisqu'il a évité un carton rouge qui semblait évident, Cristiano Ronaldo a tenu à présenter ses excuses aux supporters de Manchester United suite au désastre contre Liverpool.

Rayonnant mercredi après avoir marqué le but de la victoire pour Manchester United contre l’Atalanta Bergame, Cristiano Ronaldo espérait probablement poursuivre cette série dimanche à l’occasion de la réception de Liverpool à Old Trafford. Mais le scénario n’a pas été celui attendu par CR7, puisque les Red Devils ont pris une correction tristement historique, et que la star portugaise a bien failli être expulsé. Auteur d’un geste d’agacement très stupide à l’encontre de Curtis Jones, l’ancien joueur de la Juventus a échappé à un rouge qui semblait logique, mais l’international portugais a vu le karma le rattraper puisque son but qui ramenait le score à 5-1 a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres. Au moment de retourner vers les vestiaires d’Old Trafford, Cristiano Ronaldo avait donc la mine des très mauvais jours, son seul talent n’ayant pas pesé lourd face à la machine de guerre qu’était Liverpool ce dimanche.

Avec 24 heures de recul, et conscient que les supporters de Manchester United étaient sidérés, mais également furieux de ce naufrage total face à un rival historique, Cristiano Ronaldo est sorti de son silence via les réseaux sociaux. « Parfois, le résultat n'est pas celui pour lequel nous nous battons. Parfois, le score n'est pas celui que nous voulons. Et c'est notre faute, uniquement notre faute, parce qu'il n'y a personne d'autre à blâmer. Nos supporters ont été, une fois de plus, incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que cela, beaucoup mieux même, et c'est à nous de les délivrer. Le moment est venu », a lancé Cristiano Ronaldo alors que son équipe se déplacera samedi prochain à Tottenham, les Spurs n'ayant qu'un point d'avance sur Manchester United au classement.