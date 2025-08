Cristiano Ronaldo prépare un sale coup à Manchester United

Après avoir refusé les avancées de l’Arabie Saoudite cet été, Bruno Fernandes pourrait finalement craquer. L’international portugais va vivre sa dernière saison à Manchester United selon la presse britannique. Il partira rejoindre son compatriote Cristiano Ronaldo dans la foulée.

Manchester United va tenter de se relever après une saison cauchemardesque sur tous les tableaux. Humiliés en Premier League, les hommes de Ruben Amorim ont également perdu la finale de la Ligue Europa face à Tottenham. Les Red Devils vont donc tenter de se relever cette saison avec des arrivées majeures. La formation de Premier tente de convaincre Gianluigi Donnarumma de les rejoindre. Outre le cas du portier italien, la formation de Ruben Amorim va tenter de conserver Bruno Fernandes. L’international portugais (80 sélections, 25 buts) est suivi par plusieurs clubs d’Arabie Saoudite qui tente de le convaincre. En contrat jusqu’en 2027, le joueur a déjà refusé une première offre au début de l’été. Mais un autre club se penche désormais sur son cas.

Bruno Fernandes plans to stay at least one more year at Manchester United.



Al-Nassr made an informal approach, following on from Al-Hilal’s attempt to sign Fernandes before the Club World Cup.



Fernandes’ position remains firm. He wants to stay at #MUFC and continue playing in… pic.twitter.com/DCVGGxN7HX