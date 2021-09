Cristiano Ronaldo payé par CR7 ? Impossible !

Dans : Premier League.

Cristiano Ronaldo a fait un retour fracassant à Manchester United, CR7 étant toujours l'une des idoles d'Old Trafford. Mais pour le payer les Red Devils doivent compter sur autre chose que la vente de maillots.

Après la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, on pensait avoir tout vu lors de mercato 2021, mais c’était sans compter avec l’éternel rival de la Pulga, Cristiano Ronaldo. En effet, dans les derniers jours de ce marché des transferts, la star portugaise a exigé et obtenu un bon de sortie de la part de la Juventus. Et si pendant quelques heures on a pensé que CR7 allait s’engager avec Manchester City, c’est à Manchester United que Cristiano Ronaldo a fait son come-back 12 ans après avoir quitté les Red Devils pour signer au Real Madrid pour 95 millions d’euros.

Ce retour de celui dont Sir Alex Ferguson a largement contribué à faire une star mondiale du football a engendré une euphorie totale du côté d’Old Trafford. Il est vrai que Manchester United n’a eu qu’à débourser 15 millions d’euros plus 8 millions de bonus. Un prix d’autant plus incroyable que dans le même temps la Juventus a déboursé 30 millions d’euros pour faire venir Moise Kean d’Everton. Les Mancuniens semblent donc avoir réussi une superbe opération financière, sportive et commerciale. Depuis ce week-end, les demandes pour connaître la disponibilité des maillots floqués Cristiano Ronaldo affluent dans les boutiques.

Cristiano Ronaldo reste CR7 à Manchester United

Dans un premier temps, Manchester United s’est d’abord penché sur le problème du numéro du maillot du quintuple Ballon d’Or, puisque le fameux numéro 7 appartient à Edinson Cavani, et il avait déjà été enregistré auprès de la Pemier League pour cette saison 2021-2022. Mais pour ne pas vexer El Matador, les dirigeants du club anglais lui ont proposé de prendre le numéro 21, celui que l’ancien joueur du PSG porte avec l’Uruguay, profitant du départ de Daniel James à Leeds. Ce dernier portait le 21, et c’est donc Cavani qui va le prendre, une demande de dérogation ayant déjà été. Transmise par Manchester United.

Cristiano Ronaldo va donc continuer à être CR7 à Manchester, et les maillots floqués de son numéro vont pouvoir s’arracher. De quoi relancer la fameuse rumeur d’un transfert remboursé uniquement avec la vente des tuniques du joueur portugais, une rumeur similaire ayant circulé avec Lionel Messi du côté du Paris Saint-Germain. Cependant, la BBC démonte ce qui est un mythe urbain concernant les Red Devils. Car c’est Adidas qui peut se frotter les mains plus que les dirigeants anglais. En effet, en 2015, Manchester United a signé avec la firme allemande un contrat de 10 ans moyennant près de 900 millions d’euros, soit presque le double de ce que payait Nike auparavant.

Ce contrat est juteux pour Manchester United, mais en contrepartie, le club ne touche pas plus de 6 euros par maillot vendu, alors que ces derniers ont un prix qui dépasse les 100 euros. « Les ventes des maillots vont à l’équipementier ou du moins la quasi-totalité, cela a été convenu dans le contrat », explique le Dr Dan Plumley, maître de conférences en finance du sport à l'Université de Sheffield Hallam, rappelant que le contrat signé entre Adidas et Manchester United est le plus gros au monde à l’heure actuelle. Il sera donc impossible pour Manchester de rembourser le transfert uniquement avec la vente des maillots de Cristiano Ronalo, mais les Red Devils pourront tout de même compter sur la puissance de feu de CR7 sur les réseaux sociaux, pour preuve l’annonce de son retour à Old Trafford a déjà balayé le record détenu depuis quelques semaines par le transfert de Lionel Messi au PSG.

Une victoire par KO sur les Instagram et Twitter qui va évidemment faire le bonheur de Cristiano Ronaldo, ce dernier adorant encore ce genre ce genre de comparaison dans un domaine où il excelle par rapport à un Leo Messi moins flamboyant. Reste que cette saison, si un des deux rivaux peut gagner encore le Ballon d'Or, ce sera plutôt Lionel Messi, la Pulga ayant remporté la Copa America avec l'Argentine en juin dernier, là où CR7 est sorti de l'Euro avec le Portugal après une défaite lors des huitièmes de finale contre la Belgique.