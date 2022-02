Cristiano Ronaldo, Manchester United ne le retient pas !

Dans : Premier League.

Par Nicolas Issner

De retour à Manchester United après 13 ans, Cristiano Ronaldo pourrait rapidement quitter le navire des Red Devils à la suite des mauvais résultats de l’équipe et la mauvaise alchimie avec Ralf Rangnick. La qualification en Ligue des champions pour la saison prochaine sera déterminante.

Outre le transfert de Lionel Messi au PSG, le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United a été l’onde de chocs de ce mercato estival. Pas heureux à la Juventus, l’homme aux cinq Ligue des champions est revenu dans son club de cœur après un passage stratosphérique entre 2003 et 2009. Mais ce retour en tant que légende sonne pour le moment bien creux malgré son statut de meilleur buteur mancunien avec 15 buts toutes compétitions en 28 rencontres. Cette saison, l’utilisation de CR7 est grandement critiquée et le joueur en fait les frais avec dernièrement une série de 6 matchs sans marquer. Sa pire disette depuis 2010. Comme de nombreux joueurs du vestiaire, la flamme avec Ralf Rangnick, intérimaire après le départ d'Ole Gunnar Solskjaer, ne prendrait pas suite à des méthodes de travail jugées trop anciennes. Quatrièmes à l’heure actuelle mais avec des matchs en plus sur Arsenal et Tottenham, l’intérimaire Ralf Rangnick et ses joueurs sont menacés d’être exclus du top 4 en Premier League. L'ancienne gloire du Real Madrid n'a disputé que deux petits matchs en Coupe de l'UEFA dans sa carrière, c'était au Sporting Lisbonne en 2002. On l'imagine donc mal jouer la Ligue Europa avec les Red Devils.

Pas de Ligue des champions, pas de CR7

Ce scénario pourrait sceller le sort de CR7 à Manchester United. A 37 ans, le Portugais veut poursuivre son rythme de croisière dans la plus prestigieuse des compétitions. Chose faite cette saison puisqu’à lui seul il a qualifié Man Utd pour les huitièmes de finale avec 5 buts en 6 matchs. Le meilleur buteur de l’histoire de la C1 avec 140 buts avait exprimé son désarroi il y a quelques mois sur la baise de régime de son club depuis qu’il avait rejoint le Real Madrid pour 94 millions d’euros. « Manchester United doit gagner le Championnat, ou finir deuxième ou troisième. Je n'envisage aucun autre classement. Dans mon cœur, je n'accepte pas que notre mentalité nous amène à viser moins bien que le top 3 de la Premier League » avait déclaré CR7 à Sky Sports. D’après le Sunday Mirror Sport, le recordman de buts en sélections avec 115 réalisations pourrait faire ses valises en cas de non qualification pour la C1. Manchester United ne s’opposerait pas à cette décision. Le retour de Cristiano Ronaldo est-il une erreur de jugement ? Ou alors un mauvais coup à Manchester City, destination annoncée de CR7 avant qu’il ne retourne finalement à Old Trafford ?