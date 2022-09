Cristiano Ronaldo, le pire cauchemar des défenseurs

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Longtemps considéré comme le meilleur attaquant au monde, Cristiano Ronaldo a martyrisé un nombre incalculable de défenseurs. Parmi ses victimes, l’ancien latéral droit du FC Barcelone Daniel Alves garde de très mauvais souvenirs du Portugais depuis leurs affrontements dans les Clasicos en Espagne.

En difficulté à Manchester United, Cristiano Ronaldo continue de hanter ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin. Pendant plus d’une décennie, le Portugais a été le pire cauchemar des défenseurs. Tout d’abord avec ses accélérations et ses dribbles dévastateurs, puis avec son redoutable instinct de buteur. Celui qui l’a aidé à battre un tas de records pendant ses années au sommet.

Alves n'est pas près d'oublier CR7

On pense principalement à ses meilleures saisons au Real Madrid durant lesquelles Cristiano Ronaldo adorait affronter le FC Barcelone et un certain Daniel Alves. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Brésilien ne garde pas que de bons souvenirs de leurs duels. « Le meilleur adversaire que j'aie affronté ? Cristiano Ronaldo, a répondu le latéral droit des Pumas à ESPN sans la moindre hésitation. Ce salaud ne te laisse pas respirer une seule seconde. Je ne m'en suis pas si mal sorti, mais c'est difficile. C'est une machine à marquer des buts. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

En effet, le quintuple Ballon d’Or a inscrit 18 buts lors des Clasicos, soit le meilleur total dans l’histoire du Real Madrid à égalité avec la légende Alfredo Di Stefano. Rappelons aussi que Daniel Alves a affronté Cristiano Ronaldo en tant que défenseur de la Juventus Turin, c’était en finale de la Ligue des Champions en 2017. Résultat, les Merengue s’étaient largement imposés (4-1) à Cardiff, avec un doublé de l’international portugais. Cinq ans plus tard, l’attaquant des Red Devils rêve de reproduire cet exploit, lui qui espère rejoindre une équipe qualifiée pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.