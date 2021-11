Cristiano Ronaldo explose tout au Portugal, Manchester United pique sa crise

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, Cristiano Ronaldo essayera de qualifier le Portugal pour la Coupe du monde 2022 face à la Serbie pour sa 184e sélection. Un record. Un de plus pour un joueur jamais rassasié au grand malheur de son club, Manchester United.

Cristiano Ronaldo n’est jamais las. À bientôt 37 ans, le Portugais est toujours focalisé sur sa carrière, jouant constamment et marquant sans cesse. À Manchester United comme en sélection. Avec la Seleçao, CR7 a déjà conquis le record de buts internationaux ayant inscrit 115 buts en sélection. Sélectionné à 183 reprises avec le Portugal, Ronaldo est parti pour un nouveau record. En effet, déjà premier dans le domaine en Europe, le Portugais n’est plus très loin d’être le joueur comptant le plus de sélections au monde. Quatrième du classement, il égalera dimanche le troisième l’Egyptien Ahmed Hassan et ses 184 sélections. Ronaldo se rapproche du leader mondial, le Malaysien Soh Chin Ann et ses 195 capes de 1969 à 1984. Toutefois, outre la tête, le Portugais vise le cap des 200 sélections, jamais atteint par un joueur.

Ronaldo et le Portugal, Manchester est résigné

Malgré son âge toujours plus important, Cristiano Ronaldo n’est pas décidé à snober la sélection portugaise et surtout à prendre sa retraite internationale. Une perspective qui n’enchante pas son club de Manchester United. En effet, les Red Devils s’inquiètent de voir le Portugais continuer de multiplier les matches sur tous les fronts avec deux équipes, manifestant notamment une implication totale avec sa sélection. Dans le club de Manchester, il n’est pas un secret de savoir qu’on préférerait voir Cristiano Ronaldo baisser de pied avec sa sélection et se préserver pour les échéances futures en Premier League. Mais, avec son nouvel objectif d’atteindre les 200 sélections avec le Portugal, Manchester United serait cette fois-ci résigné à l’idée de voir CR7 se ménager avec la Seleçao. Au vu de son début de saison et ses neuf buts toutes compétitions confondues avec les Red Devils, Cristiano Ronaldo a sans doute de quoi rassurer son club sur sa capacité à enchaîner les prestations de haut vol.