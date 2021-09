Cristiano Ronaldo éjecté de la TV, l'Angleterre hallucine

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo fera son grand retour à Manchester United samedi prochain. Toute l'Angleterre ou presque va rater le match !

L’Angleterre piaffe d’impatience d’arriver à la fin de la semaine. Même si la sélection des Three Lions a encore un match important à jouer contre la Pologne en éliminatoires du Mondial 2022, c’est le retour de Cristiano Ronaldo sous le maillot de Manchester United qui met le feu au Royaume. Et dire que, dans un pays où les traditions sont sacrées, 99 % de la population anglaise ne pourra pas voir ce match. L’Angleterre partage ce triste privilège avec quelques rares pays au monde qui n’ont pas acheté les droits de la Premier League, comme l’Afghanistan ou la Corée du Nord. Mais pourquoi donc ce match tellement attendu entre Manchester United et Newcastle ne sera pas diffusé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

La décision de Sky et BT fait très mal

Tout simplement parce qu’il fait partie du lot des matchs du samedi après-midi, et que durant ce fameux « 3 pm black-out » (l’écran noir de 15h00), aucun match n’est retransmis en direct à la télévision. Le but de la manoeuvre est prouvé depuis des années, cela provoque la rareté sur l’écran, et force les spectateurs à aller au stade. Ainsi en dehors des chanceux qui seront à Old Trafford, les amateurs de football en Angleterre, même ceux abonnés aux diffuseurs officiels Sky et BT, ne pourront pas suivre cette rencontre. Bien évidemment, c’est le timing malchanceux qui a surtout débouché sur cette décision. Ni Sky, ni BT n’ont décidé de décaler ce match, dans une décision prise bien avant qu’une éventuelle signature de Cristiano Ronaldo à MU n’entre en ligne de compte. Et dire que les diffuseurs habituels auront droit à Crystal Palace contre Tottenham, Chelsea-Aston Villa ou Leeds-Liverpool. De belles affiches, mais en France comme partout dans le monde ou presque, tout le monde aura les yeux rêvés sur le Théâtre des Rêves. De quoi provoquer une grosse colère de l’autre côté de la Manche, où on a prié pour une exception afin de voir le retour de CR7. The Telegraph a même publié une tribune pour demander à ce que le match soit diffusé à la télévision.

Football's 3pm blackout must go – Cristiano Ronaldo's return is for everyone to see, writes @JBurtTelegraph | https://t.co/B3omCc6VWP — Telegraph Football (@TeleFootball) September 6, 2021

La tradition avant tout, même The Sun approuve

Sans résultat, impossible de déroger à la tradition. Et même du côté de The Sun, jamais le dernier à se jeter dans la polémique, on approuve totalement cette préservation du black-out. « Le black-out du samedi après-midi est une splendide petite pièce de musée, et nous devrions la chérir tant qu’elle existe, ce qui ne devrait pas être le cas bien longtemps. Cela prouve que les richissimes empires TV n’ont pas encore totalement le contrôle. Cela démontre que les supporters qui vont aux matchs, si souvent raillés, ont encore une sorte d’importance. On nous dit souvent que le football n’est rien sans les supporters, ces matchs du samedi à 15h00 sont pour eux. Ces black-outs du samedi après-midi, voilà pourquoi il y avait 6000 spectateurs pour le match de Conférence League (5e division), samedi dernier entre Southend et Wrexham », clame ainsi l’éditorialiste Dave Kidd, persuadés que les spectateurs de Manchester United - Newcastle auront plus que jamais l’impression de vivre un moment unique en Angleterre.