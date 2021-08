Cristiano Ronaldo à Man United, le miracle attendu par CR7 ?

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

Si Cristiano Ronaldo, remplaçant en Serie A dimanche, souhaite réellement quitter la Juventus, une seule solution crédible s’offre à lui : Manchester United.

L’agitation autour de Cristiano Ronaldo était retombée d’un cran ces derniers jours, après que Massimiliano Allegri ait affirmé qu’il restait. Mais finalement, l’entraîneur italien a relancé malgré lui toutes les spéculations autour de l’avenir du Portugais, en le mettant sur le banc contre l’Udinese pour la première journée de Serie A. Fabrizio Romano assurait quelques instants plus tard que CR7 avait demandé de ne pas être titularisé et qu’il cherchait une porte de sortie d’ici la fin du mercato. "Ronaldo se sent bien. Je lui avais parlé avant le match, lui disant qu'il commencerait sur le banc", a tempéré Massimiliano Allegri à la fin du match. Même son de cloche chez Pavel Nedved qui a certifié que Ronaldo resterait. S’agit-il d’une stratégie en marge de négociations ? Express estime qu’un retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United est possible.

Cristiano Ronaldo, un coup à tenter pour Man United

Selon les informations d’Express, si le champion d’Europe 2016 veut réellement quitter l’Italie, seul Manchester United est en position de l’accueillir. Le Real Madrid a déjà assuré qu’il n’était pas dans ses intentions de rapatrier Cristiano Ronaldo. Après avoir recruté Lionel Messi, et en gardant pour le moment Kylian Mbappé, le PSG ne peut pas se permettre une nouvelle folie de cette ampleur. En Premier League, le capitaine du Portugal exclue de rejoindre le club rival, Manchester City. Manchester United s’affirme comme la seule option crédible. La Juventus réclame environ 30 ME pour le quintuple Ballon d’or, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat. Une somme à la portée des Red Devils. Ole Gunnar Solskjaer ne dirait jamais non à l’arrivée de son ancien coéquipier, surtout qu’il serait enchanté à l’idée de recruter un concurrent à Edinson Cavani et Anthony Martial. Enfin, le média anglais pense que les propriétaires du club anglais, les Glazers, peuvent se laisser tenter par un tel coup commercial et même sportif. CR7 garantit toujours un nombre de buts conséquent. Les deux difficultés sont le salaire et la position de la Juventus. Deux obstacles de taille.