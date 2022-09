Cristiano Ronaldo a 37 ans, sa place est sur le banc

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Impensable la saison passée, Manchester United se passe de Cristiano Ronaldo et ça marche. Le Portugais ne devrait pas redevenir indispensable chez les Red Devils avant longtemps.

Remplaçant depuis le début de la saison avec Manchester United, Cristiano Ronaldo paye deux choses. Sa reprise tardive que Erik Ten Hag n’a toujours pas digéré, et le fait d’avoir tout fait pour quitter les Red Devils sans y parvenir. En attendant la mise au point qu’il a promis pour l’après-mercato, le Portugais est descendu de plusieurs rangs dans la hiérarchie des attaquants à Old Trafford. Désormais joker offensif qui entre à 30 minutes de la fin des matchs, l’ancienne légende du Real Madrid doit ruminer à 37 ans. Si pour le moment, il se montre impeccable dans sa communication, il reste à savoir combien de temps il acceptera cette situation. Car les choses ne vont pas s’arranger dans les prochaines semaines pour CR7, qui ne devrait pas retrouver un statut de titulaire pour les grands matchs de Premier League selon Julien Laurens, le spécialiste du football anglais pour RMC notamment.

Manchester United ne marche plus avec CR7

« Cristiano Ronaldo remplaçant, ce n’est même plus un débat. Peut-être qu’il débutera des matchs, comme jeudi contre la Real Sociedad en Europa League. Aujourd’hui, il n’aurait pas sa place dans cette équipe-là. Ils n’auraient pas joué et gagné de cette façon-là contre Arsenal avec lui. De la façon dont ils jouent actuellement, avec beaucoup de transitions rapides et des contre-attaques, cette équipe ne peut pas fonctionner avec Cristiano Ronaldo titulaire à 37 ans. On voit quand il entre en jeu que malgré sa bonne volonté, il n’a pas du tout l’impact d’un Rashford. Peut-être que Cristiano Ronaldo aura encore une chance, mais ce n’est pas sûr », a prévenu le journaliste spécialisé, pour qui cette saison pourrait marquer officiellement la fin du statut d’indétrônable de Cristiano Ronaldo. Le Portugais ne manque en tout cas pas à Manchester United, qui enchaîne les victoires sans lui.