Cristiano Ronado décide du mercato, Manchester United exécute !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, l’avenir de Cristiano Ronaldo a suscité de nombreuses rumeurs à Manchester United.

Sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2023, Cristiano Ronaldo va-t-il rester une ultime saison à Manchester United ? La question s’est très sérieusement posée mais finalement, CR7 devrait bien poursuivre sa carrière dans le théâtre des rêves d’Old Trafford. Les récentes prestations de Cristiano Ronaldo, auteur de 6 buts lors des 4 derniers matchs de Premier League, ont rappelé à tout le monde que l’ancien buteur du Real Madrid était un joueur hors paire et que par conséquent, Erik Ten Hag devra faire avec même si Ronaldo ne colle pas vraiment avec la philosophie du futur coach de Manchester United, actuellement en poste à l’Ajax Amsterdam. Coach par intérim de Manchester United et futur consultant des Red Devils, Ralf Rangnick s’est lui exprimé sur l’importance de CR7 et sur la nécessité pour Manchester United de recruter un ou deux attaquants axiaux lors du prochain mercato.

Cristiano Ronaldo refuse de jouer en pointe

L’entraîneur allemand, futur sélectionneur de l’Autriche, a précisé qu’il était crucial de recruter un avant-centre axial dans la mesure où Cristiano Ronaldo ne « voulait pas » jouer à ce poste. Une révélation qui ne manquera pas de faire réagir, le Portugais choisissant visiblement sa position à Manchester United. « Cristiano n'est pas un attaquant central ou ne veut pas jouer à cette position, donc il faut au moins deux nouveaux attaquants qui donnent à cette équipe plus de qualités et plus d'options. Deux attaquants modernes, qui ne doivent pas nécessairement être des ailiers. Si vous regardez Liverpool et Manchester City, ils ont dans leur effectif cinq ou six attaquants de premier ordre. Ce genre de joueurs, nous n'en avons pas beaucoup » a commenté Ralf Rangnick, dont les propos au sujet de Cristiano Ronaldo, lequel intervient directement dans les choix de l’entraîneur en refusant de jouer à tel ou tel position, ne manqueront pas de susciter des commentaires en Angleterre.