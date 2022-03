Conor McGregor oublie Abramovitch, Chelsea et son permis de conduire

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Trois semaines après avoir fait acte de candidature au rachat de Chelsea, Conor McGregor a fait parler de lui, mais pour une raison nettement moins glorieuse.

Quelques jours après l’annonce de la mise en vente de Chelsea par Roman Abramovitch, avant même que le gouvernement anglais ne saisisse l’ensemble des biens du milliardaire russe, Conor McGregor avait mis le feu aux réseaux sociaux en annonçant qu’il était prêt à s’offrir le club londonien de Premier League. Tout le monde avait pris cela pour de l’esbroufe, dans le plus pur style du combattant d’UFC, mais McGregor avait insisté, affirmant travailler afin de réunir des hommes d’affaires pour appuyer une proposition financière supérieure à 1,5 millards d’euros. Mais depuis l’annonce officielle des autorités que les Blues étaient à vendre, en dehors de Roman Abramovitch, le gaillard irlandais a disparu des radars dans le dossier de Chelsea, laissant la place à des magnats de toute la planète, dont certains prêts à lâcher 3 milliards d’euros pour s’offrir le champion d’Europe de football. Cependant Conor McGregor ne se morfond pas, même s’il ne sera pas le futur patron de Thomas Tuchel, Ngolo Kanté et les autres stars du club de Londres.

McGregor a déjà tourné le dos à Chelsea

Tandis que les tabloïds ont repéré que McGregor avait repris l’entraînement dans sa salle irlandaise, les policiers dublinois ont, eux, eu la confirmation que le combattant avait toujours des mauvaises habitudes. En effet, loin de ses rêves de diriger Chelsea, McGregor a été interpellé cette semaine alors qu’il circulait au volant de sa Bentley Continental GT d’une valeur de 170.000 euros. Selon la presse irlandaise, ce n’est pas pour un contrôle alcootest positif que le sportif le mieux payé du monde en 2021 a été arrêté et que sa voiture a été provisoirement saisie, mais pour une « conduite dangereuse » à priori liée à une vitesse très excessive. Pour ces faits, Conor McGregor a été interpellé, et relâché, il répondra en avril de son comportement devant un tribunal, et compte tenu de son casier judiciaire en matière de conduite, il pourrait être condamné à six mois d’emprisonnement. Cela aurait fait mauvais genre du côté de Stamford Bridge.