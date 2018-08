Conduire bourré, Lloris reconnaît sa boulette

Dans : Premier League, Equipe de France.

Arrêté par la police dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu’il était alcoolisé après une soirée au restaurant, Hugo Lloris a passé la nuit au poste en cellule de dégrisement, et sera jugé dans quelques semaines, comme le veut la loi en Angleterre. Dans un communiqué publié sur le site officiel de Tottenham, le gardien des Spurs et de l’équipe de France a présenté ses excuses pour cet écart de conduite et a plaidé coupable pour cette faute.

« Je tiens à m'excuser de tout cœur auprès de ma famille, du club, de mes coéquipiers, du manager et de tous les supporteurs. L'alcool au volant est totalement inacceptable, j'assume l'entière responsabilité de mes actes et ce n'est pas l'exemple que je souhaite donner », a fait savoir Hugo Lloris, qui pourrait néanmoins être dans le groupe pour le match que doit disputer Tottenham ce lundi face à Manchester United.