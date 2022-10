City-United : Cristiano Ronaldo évite l'humiliation

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo est resté 90 minutes sur le banc de touche lors du fiasco de Manchester United à Manchester City (6-3). Son entraineur a été sommé de s’en expliquer et ce n’est pas forcément le meilleur argument qui en a découlé.

Fervent supporter de Manchester City depuis sa jeunesse puisque c’était le club de son père bien avant que les Citizens ne deviennent une superpuissance de Premier League, Erling Haaland a connu son premier derby ce dimanche. L’occasion pour lui de faire parler la poudre avec un triplé et d’humilier le voisin avec une victoire 6-3. Si City peut se congratuler, United se replonge brutalement dans la crise après une éclaircie ces dernières semaines. Dans ce match cauchemardesque, le niveau affiché par la formation d’Erik Ten Hag a de quoi inquiéter. Le technicien néerlandais est déjà contesté, et il n’est pas certain que les choses s’arrangent avec la sortie de l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam au sujet de Cristiano Ronaldo.

Un affront pour Cristiano Ronaldo ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester United (@manchesterunited)

Le Portugais était sur le banc de touche pour cette rencontre choc, ce qui devient une habitude mais est toujours difficile à vivre. Surtout, malgré le scénario très défavorable, CR7 n’est pas du tout rentré en jeu. C’est Anthony Martial qui a retrouvé les terrains avec un doublé à la clé. Cristiano Ronaldo sur le banc de touche pendant 90 minutes, cela fait mal mais Eric Ten Hag s’en est justifié, expliquant que le scénario du match, et la très large domination de Manchester City, empêchait l’arrivée du Portugais sur le terrain. « Pourquoi Cristiano Ronaldo n'est pas entré en cours de match ? Par respect pour sa grande carrière », a livré l’entraineur néerlandais, pour qui Cristiano Ronaldo aurait pu se sentir humilié en entrant à la fin d’un match qui était devenu sans enjeu.