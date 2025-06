Cherki régale Man City, Guardiola n’en revient pas

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Buteur lors du festival contre Al-Aïn (6-0) au Mondial des clubs, Rayan Cherki a inscrit son premier but avec Manchester City. Mais le milieu offensif n’a pas attendu la nuit dernière pour impressionner Pep Guardiola. Le manager mancunien était déjà bluffé à l’entraînement.

Peu en vue pour son premier match avec Manchester City (victoire 2-0 face au Wydad Casablanca mercredi), Rayan Cherki s’est bien rattrapé la nuit dernière. La recrue de Manchester City, entrée à la 73e minute à la place de Bernardo Silva, a débloqué son compteur lors du festival contre Al-Aïn au Mondial des clubs. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais s’est distingué dans une belle action avec son passeur décisif Erling Haaland, et conclue par une frappe croisée du pied droit.

Cette réalisation n’a pas vraiment surpris Pep Guardiola. Le manager des Citizens voit déjà son talentueux milieu offensif briller au quotidien. « On connaît le potentiel de Rayan Cherki, a commenté l’Espagnol après la rencontre. Je vois beaucoup de choses à l’entraînement et je me dis : "Quel joueur !" Mais en tant que nouveau joueur, comme c’est le cas pour Tijjani Reijnders, pour Marcus Bettinelli, pour Rayan Aït-Nouri, ils ont besoin d’un peu de temps, pour nous connaître, pour savoir ce que l’on veut. »

Guardiola confiant pour Cherki

Patient, Pep Guardiola reste néanmoins confiant. Le technicien ne serait pas surpris de voir Rayan Cherki succéder à Kevin De Bruyne. « Bien sûr, Kevin est difficile à remplacer, on le sait. Etant donné ses qualités, il n'y a aucun doute là-dessus, confiait l’ancien coach du FC Barcelone la semaine dernière. Mais en même temps, le club a choisi Rayan parce qu'il a d'incroyables qualités près de la surface adverse, une très bonne vision du jeu, une qualité de passe et beaucoup d'autres choses. Je suis vraiment content qu'il soit venu ici. » Rappelons que Man City a racheté sa dernière année de contrat à Lyon pour 42,5 millions d'euros (bonus compris).