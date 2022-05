Chelsea vendu, Abramovitch surveillé de près

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Le dossier de la vente de Chelsea traine en longueur depuis plusieurs semaines. Mais le processus arrive enfin à son terme.

En effet, la vente de Chelsea de Roman Abramovitch à Todd Boehly est sur le point d’être conclue. Le club londonien va être vendu pour une somme avoisinant les 4 milliards d’euros, après plusieurs semaines de négociations et alors que d’autres prétendants tels que Jim Ratcliffe avaient manifesté leur intérêt. Dans son édition du jour, The Telegraph fait un point sur le dossier et évoque notamment le cas de Roman Abramovitch, propriétaire de Chelsea visé par les sanctions du gouvernement britannique depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine. Comme indiqué depuis le début de ce dossier, Roman Abramovitch ne percevra pas un centime de la vente de son club selon le tabloïd anglais.

Abramovitch ne percevra pas un euro de la vente

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Une fondation caritative va être créée afin de redistribuer l’argent de la vente de Chelsea. Mais comme indiqué par le Telegraph, cette fondation ne pourra pas porter le nom de Roman Abramovitch, ni même être contrôlée par l’oligarque russe. Toute personne proche de son entourage sera également interdite de gérer cette fondation, qui aura pour but de redistribuer aux victimes de la guerre en Ukraine les 4 milliards d’euros investis par Todd Boehly afin de racheter le club. « Pour être clair, M. Abramovitch n'a aucun accès ou contrôle sur ces fonds et n'aura aucun accès ou contrôle sur ces fonds après la vente » a déclaré le porte-parole de Roman Abramovitch, qui va purement et simplement disparaitre du football anglais et qui ne percevra pas un sou de la vente de son club. Sans doute la plus impactante des sanctions pour l’homme d’affaires russe, qui voit là ses affaires mis à mal par une décision historique de la part du gouvernement britannique.