Chelsea va surpayer Ekitike à cause du PSG

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Très convoité à l’approche du mercato estival, Hugo Ekitike intéresse notamment Chelsea. Les Blues acceptent l’idée de dépenser une fortune pour s’offrir l’attaquant de l’Eintracht Francfort, contraint de fixer un prix élevé en raison du deal passé avec le Paris Saint-Germain.

Etant donné sa cote sur le marché des transferts, Hugo Ekitike (22 ans) aura sans doute une deuxième chance au sein d’un grand club européen. L’attaquant de l’Eintracht Francfort sort d’une saison convaincante avec un total de 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Il est clair que le Français fait partie des grands artisans de la troisième place de son équipe dans le championnat allemand, un rang synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.

Le PSG se frotte les mains

Si la tendance se confirme, Hugo Ekitike devrait disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes sous d’autres couleurs. Ses performances ont attiré l’attention de cadors anglais comme Liverpool, Arsenal et surtout Chelsea. Ces trois écuries ont pris contact avec l’attaquant formé à Reims et ses dirigeants. Mais ce sont les Blues qui se montrent les plus déterminés, même s’ils étudient aussi les pistes Victor Osimhen et Benjamin Sesko pour compenser le probable départ du Français Christopher Nkunku. Apparemment, la gourmandise de l’Eintracht Francfort ne refroidit pas Chelsea.

PSG : Neymar et Messi ont pourri la vie d'Ekitike https://t.co/t3wutsqUVK — Foot01.com (@Foot01_com) March 5, 2025

Le club allemand valorise son avant-centre entre 80 et 100 millions d’euros, préviennent nos confrères de RMC. Le montant peut paraître élevé voire complètement fou. Mais la formation de Bundesliga a une bonne raison de faire monter les enchères. A l’hiver 2024, au moment de boucler la venue d’Hugo Ekitike dans une opération à environ 30 millions d’euros, l’Eintracht Francfort avait accepté de laisser 20% sur la plus-value à la revente au Paris Saint-Germain. Chelsea pourrait donc en subir les conséquences et surpayer l’international Espoirs tricolore seulement coté à 55 millions d’euros sur le site de Transfermarkt.