Chelsea, un coup de tonnerre à cause d'Abramovitch ?

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Dans la soirée de vendredi, la nouvelle est tombée. La vente de Chelsea était finalisée et le consortium mené par Todd Boehly raflait la mise. Cependant, le gouvernement britannique doit donner son accord et ce dernier compte être très minutieux sur le dossier.

Le soulagement est de mise chez les supporters des Blues, puisqu'après plus de deux mois d'incertitude, ils connaissaient enfin le sort réservé à leur club de Chelsea. Du moins, ils l'espèrent. Todd Boehly, magnat américain de la finance qui possède déjà une expérience de propriétaire dans le monde du sport, puisqu'il possède les Los Angeles Dodgers en baseball et a des parts dans les Los Angeles Lakers en NBA, devrait succéder à Roman Abramovitch. Entouré de plusieurs investisseurs venant d'Europe, il a accepté d'investir pas loin de 5 milliards d'euros pour s'offrir le club londonien et investir dans différents dossiers. Samedi, Boehly était même présent à Stamford Bridge où il a assisté à au nul de la formation de Thomas Tuchel.

L'ombre d'Abramovitch plane encore sur Chelsea

Mais, après l'euphorie, viennent les questions. Et, le gouvernement britannique en a plein en stock. Il faut dire qu'il suit de près ce dossier puisqu'il a un droit de regard sur la vente de Chelsea. Toujours selon The Telegraph, les autorités britanniques veulent avoir d'importantes discussions avec les nouveaux propriétaires dans les jours à venir. En cause, la destination de l'argent de cette vente. Ces fonds doivent normalement aller sur un compte bancaire gelé avant d'être donné à des œuvres caritatives comme le voulait Roman Abramovitch.

Les Britanniques sont à cran car ils ne veulent pas que l'ancien propriétaire des Blues ne touche le moindre centime sur l'opération. En effet, proche de Vladimir Poutine, l'oligarque russe reste sanctionné au Royaume-Uni à cause du conflit en Ukraine. L'autre sujet brûlant concerne la dette du club qu'Abramovitch pourrait finalement ne pas effacer. Celle-ci se porte à 1,8 milliard d'euros et peut assombrir les plans des nouveaux propriétaires. Des investigations vont être menées dans les prochains jours dans le but de donner le feu vert à l'opération et éviter que Roman Abramovitch ne touche le moindre bénéfice. Un ancien propriétaire emblématique dont Chelsea a encore bien du mal à se défaire pour le moment.