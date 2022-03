Chelsea : Romelu Lukaku s'en va, il l'a déjà annoncé

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Transfert retentissant de l'été 2021, le retour de Romelu Lukaku à Chelsea est plutôt un fiasco. Des performances décevantes et une intégration difficile chez les Blues amènent naturellement à se questionner sur le futur du Belge. Ce dernier a déjà fait son choix.

Parfois dans le football, les meilleurs joueurs ne sont pas faits pour certains clubs, aussi fortes soient ces équipes. C'est le cas pour Romelu Lukaku avec Chelsea. Déjà passé par le club londonien entre 2011 et 2014, il avait alors peu joué avec les Blues et avait enchainé les prêts en Premier League. Mais, son statut a changé avec un passage réussi à l'Inter Milan avec 64 buts en 95 matches, un Scudetto et une finale de Ligue Europa en deux saisons. Si bien que Chelsea a retenté l'expérience avec l'attaquant belge, déboursant 113 millions d'euros pour le rapatrier cet été. Mais, la mayonnaise n'a jamais pris depuis son retour.

Ciao Chelsea, Lukaku a fait ses adieux à ses coéquipiers

En effet, la saison de Lukaku est décevante. En 34 apparitions, il n'a inscrit que 12 buts sous le maillot de Chelsea. Surtout, il n'est plus titulaire dans le onze de Thomas Tuchel, lequel a trouvé un meilleur équilibre avec Kai Havertz à la pointe de l'attaque. La relation entre le Belge et le club a aussi été refroidie par la sortie remarquée du joueur fin 2021 sur sa nostalgie de l'Inter et son mal-être à Londres. Des propos qui semblent se confirmer par l'attitude du joueur qui veut maintenant quitter Chelsea.

Lukaku 'has said goodbye to Chelsea team-mates and wants return to Inter Milan' #ChelseaFC https://t.co/3cLQ9bF5xU — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) March 22, 2022

L'attaquant des Diables Rouges a déjà pris la décision de partir l'été prochain et aurait informé ses coéquipiers chez les Blues. C'est en tout cas ce que rapporte Fabio Bergomi, spécialiste de l'Inter auprès de Calciomercato. « Le Belge a confié à un ami qu'il avait déjà dit au revoir à ses coéquipiers. Le changement se prépare à l’Inter avec le possible départ de deux noms : Lautaro et Barella. Si Lautaro part, il pourrait prendre Dybala, sinon il travaille avec Chelsea pour récupérer Lukaku », a t-il confié. Romelu Lukaku pourrait donc revenir à l'Inter l'été prochain même si le dossier ne sera pas simple financièrement pour les Nerazzuri. Ce sont finalement les problèmes connus actuellement par Chelsea qui pourraient faciliter le départ du Belge.