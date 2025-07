Chelsea reçoit 100 ME pour deux Français

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Vainqueur de la Coupe du monde des clubs, Chelsea est le club à la mode cet été. Ce dont les Blues pourraient tirer profit lors du mercato, avec une première offre à 100 millions d’euros reçue pour deux joueurs.

Personne ne s’y attendait, mais Chelsea a fait tomber le Paris Saint-Germain. Mieux que ça, les joueurs d’Enzo Maresca ont giflé les coéquipiers d’Ousmane Dembélé en finale de la Coupe du monde des clubs ce dimanche (3-0) malgré un statut d’outsider face aux champions d’Europe en titre. Souvent critiqué à juste titre ces dernières années, Chelsea entame peut-être un cercle plus vertueux sur le plan sportif, avec un jeu en net progrès et des joueurs de haut niveau à tous les postes. Certains attisent justement les convoitises en ce mois de juillet, comme le rapporte le site Fichajes.

Le média affirme que le Bayern Munich a pris contact avec Chelsea pour deux potentiels transferts, ceux de Malo Gusto et de Christopher Nkunku. Le club bavarois cherche un latéral droit pour définitivement replacer Joshua Kimmich au milieu de terrain et un meneur de jeu afin de compenser la blessure de Jamal Musiala. Les deux Français de Chelsea ont donc suscité l’intérêt du champion d’Allemagne, prêt à poser 100 millions d’euros sur la table pour faire venir les anciens joueurs de l’OL et du PSG. Le média ignore encore si cette proposition est de nature à intéresser Chelsea, qui pourrait ouvrir la porte à un départ de Christopher Nkunku, beaucoup moins à celui de Malo Gusto.

Le Bayern veut Gusto et Nkunku

Et pour cause, l’ancien meneur de jeu du RB Leipzig n’est pas plus qu’un remplaçant de luxe depuis l’arrivée sur le banc du technicien italien Enzo Maresca. En revanche, le latéral droit tricolore a progressé de manière fulgurante, s’imposant comme un titulaire et ayant même tapé dans l’oeil de Didier Deschamps ces derniers mois. Les négociations vont donc se poursuivre avec le Bayern, mais Chelsea pourrait rapidement mettre son véto au départ de Gusto, concentrant les négociations uniquement sur un potentiel transfert de Nkunku. Déjà lié au Bayern par le passé, l’ancien de Leipzig a été acheté 60 millions d’euros par Chelsea en 2023 et pourrait être vendu pour une somme équivalente cet été alors que son contrat court encore jusqu’en 2029.