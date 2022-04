Chelsea pleure Abramovitch, un joueur s’en va

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Avec les sanctions contre Roman Abramovitch, Chelsea va être vendu. En attendant, c'est l'incertitude et Antonio Rudigr préfère aller jouer ailleurs la saison prochaine.

Eliminé de la Ligue des Champions, Chelsea essaye de finir la saison du mieux possible en conservant sa place dans le Big Four de la Premier League, histoire de participer à nouveau à la C1 la saison prochaine. Les Blues sont bien partis pour y arriver, mais ce n’est pas évident, tant les discussions autour de l’avenir du club londonien ont souvent la primeur des tabloïds. Surtout que les joueurs, entraineurs et salariés de Chelsea ne savent pas du tout à quelle sauce ils seront mangés, ni quand le club sera racheté. Cela retarde le futur mercato de Chelsea, et une première décision de taille est tombée. En effet, devenu un cadre de la défense des Blues, Antonio Rüdiger arrive en fin de contrat et est suivi par de nombreux clubs, dont le Barça, le PSG, le Real Madrid et Manchester United. Rien que ça pour l’international, qui a en tout cas annoncé son choix à Thomas Tuchel. Ce dernier regrette de ne pas avoir pu lutter, faute d’avoir un propriétaire capable de s’aligner.

Thomas Tuchel dépité

« La situation ? Il a pris la décision de quitter le club. Lors d'une discussion privée, il m'a informé de ses intentions. Nous avons tout tenté, le club et moi, pour le retenir, mais nous ne pouvions plus nous battre en raison des sanctions (contre Roman Abramovitch). Sans les sanctions, nous pourrions au moins continuer à nous battre, mais nous avons les mains liées. Nous ne le prenons pas personnellement. C'est sa décision », a reconnu l’entraineur allemand de Chelsea, pour qui son club est clairement désavantagé à l’heure actuelle, notamment sur les discussions avec les joueurs en fin de contrat.