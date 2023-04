Chelsea ne fait pas le poids, Nagelsmann préfère Tottenham

Toujours à la recherche d'un club depuis sa mise à pied par le Bayern Munich, Julian Nagelsmann serait proche de trouver son bonheur. Et l'Allemand prendrait la direction de Londres.

Julian Nagelsmann a été victime de l'exigence du Bayern Munich il y a quelques semaines. Alors que les Bavarois étaient encore en lice en Ligue des champions après avoir éliminé le PSG, l'ancien coach de Leipzig a été mis à pied par sa direction. Ses méthodes de management ainsi que les mauvais résultats en Bundesliga lui ont été fatals. Le Bayern Munich n'a pas tardé à lui trouver un remplaçant en la personne de Thomas Tuchel. Pour le moment, Nagelsmann est toujours sous contrat avec le Bayern Munich, lui qui a été mis à pied mais pas licencié. Les prétendants ne manquent pas pour le récupérer. En Angleterre, l'entraîneur de 35 ans a des pistes, notamment à Londres.

EXCLUSIVE: Julian Nagelsmann has now withdrawn from the race to become the new Chelsea head coach — it looks like it’s his final decision. 🚨🔵 #CFC



German coach is said to be no longer available after multiple round of talks.



Nagelsmann was top candidate for the job. pic.twitter.com/vkU5zcxISH