Chelsea fait tomber Liverpool le champion

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Dans un match secondaire pour Liverpool mais crucial pour Chelsea dans la course à la Ligue des Champions, les Blues se sont imposés 3-1 et confortent leur 5e place synonyme de retour dans la grande Coupe d’Europe. Les Londoniens se sont imposés grâce à des buts d’Enzo Fernandez et de Cole Palmer sur pénalty, avec un contre son camp de Quansah. Van Dijk avait réduit le score entre temps. Les Blues ont trois points d’avance sur Nottingham, qui possède un match en retard, et sont revenus à égalité avec Newcastle accroché par Brighton dans l’après-midi.