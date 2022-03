Chat frappé, l'affaire Zouma portée en justice !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), l’équivalent anglais de la Société Protectrice des Animaux, a annoncé qu'une procédure pénale était lancée contre Kurt Zouma et son frère.

Si sportivement les choses se sont un peu calmés pour Kurt Zouma, qui se fait évidemment toujours chambrer par les supporters adverses de West Ham, le défenseur français du club anglais va devoir répondre devant la justice de ses actes. Il y a quelques semaines, Yoan Zouma, le frère du footballeur, qui joue lui aussi en Angleterre, avait mis en ligne sur les réseaux sociaux une vidéo où l’on voyait l’ancien joueur de l’ASSE frapper son chat, semblant clairement s’amuser de tout cela. Très vite l’affaire avait tourné au scandale, et immédiatement les deux chats de la famille Zouma avaient été confiés à la RSPCA. L’instance ne voulait pas en rester là, et ce mercredi, elle a indiqué que l’affaire relevait désormais de la justice dans le cadre d’une plainte liée à un acte considéré comme de la cruauté envers les animaux.