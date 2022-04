Ce Manchester United là le scandalise très fort

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Manchester United n'a pas pesé lourd mardi soir contre Liverpool, et même si les Red Devils peuvent encore croire à un ticket en Ligue des champions, les critiques pleuvent sur la formation de Ralf Rangnick.

Ce mercredi, et avant la suite de la 33e journée de Premier League, Manchester United se réveille à la 6e place du championnat avec seulement trois points de retard sur Tottenham, quatrième et donc directement qualifié pour la Ligue des champions. Autrement dit, rien n’est définitivement perdu pour Harry Maguire et ses coéquipiers, ce qui est assez surprenant compte tenu du niveau de jeu d’une formation qui a totalement sombré à Anfield, tout comme elle l’avait fait à Old Trafford contre cette même formation de Liverpool. Après la défaite 4-0 face aux Reds, Ralf Rangnick a été clair, actuellement Manchester United, dans son organisation sportive et son niveau, a de nombreuses années de retard, le technicien allemand ne pouvant que constater les dégâts. Si le manager des Red Devils est resté diplomate, Roy Keane, légende du club au moment où Sir Alex Ferguson était aux commandes, tape dans le tas.

Sir Alex Ferguson témoin du naufrage de Manchester United

Voir le grand Sir Alex Ferguson dans un tel état à chaque grand match de Manchester United, ça fait de la peine. pic.twitter.com/fjkNL1zsHL — 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒 🪄🇦🇷 (@reyllinho) April 19, 2022

Au micro de Sky Sports, dont il est un consultant vedette, l’ancien international irlandais de Manchester United estime que le club est totalement à la dérive. « Plus tôt dans la saison, je ressentais de la colère, maintenant c'est juste de la tristesse. Dans cette équipe, il n’y a pas de cœur, pas d'âme, aucun leader et aucune véritable qualité (...) Ce n'est pas le club pour lequel j'ai joué. A ce niveau-là, les joueurs ne peuvent plus se cacher, ils sont démasqués. C'est tellement triste de regarder cette équipe (...) Ils sont à l'opposé de ce que vous voulez dans une équipe de haut niveau. Il n'y a pas de leadership, encore moins de personnalité. Lorsque les choses deviennent difficiles, ils s'effondrent et les joueurs ne sont même pas sympathiques », a lancé un Roy Keane, très touché par cette situation et qui a constaté, comme tout le monde, l’air totalement consterné de Sir Alex Ferguson, présent dans les tribunes d’Anfield.