Casemiro du Real à MU, le transfert choc

Par Marc Verti

Titulaire indiscutable au milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro est souvent annoncé proche d'autres clubs. Logique vu son niveau et son importance. Cette fois-ci, Manchester United compte formuler une offre que ni Madrid, ni Casemiro ne peuvent refuser.

Il n'est pas le milieu de terrain le plus sexy du Real comme Modric. Il n'a pas la même vision que Kroos. Ni la vitesse de Valverde. Mais son travail de l'ombre permet souvent au club de la Maison Blanche de remporter des matchs et des trophées. Casemiro est la pièce maîtresse et essentielle du système de Carlo Ancelotti. Arrivé au club en 2013, le Brésilien a déjà tout gagné. À 30 ans, il est peut-être temps pour un départ. Selon les informations de Marca, Manchester United prévoit de formuler une offre de contrat démentielle à Casemiro. Un salaire de 18 millions d'euros qui plaît particulièrement au joueur. Ce qui ferait de l'international Brésilien (63 sélections) le quatrième joueur le mieux payé de la Premier League, derrière Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et Erling Haaland.

Manchester veut aussi convaincre le Real Madrid

Si cette offre alléchante semble convenir à Casemiro, il reste désormais à convaincre le Real Madrid de lâcher son numéro 14. Vu son impact dans les performances de Madrid, il y a peu de chances que les Merengues vendent leur joueur. Marca explique également que Manchester prévoit une offre de 60 millions d'euros. Les journalistes de l'émission El Chiringuito confirment cette tendance et parlent d'un montant de 80 millions d'euros. Pour le moment, aucune offre n'a été formulée. Avec la présence de Tchouaméni, Camavinga et Valverde, le Real Madrid a plusieurs remplaçants de qualité à ce poste et pourrait grâce à l'argent du transfert de Casemiro, se renforcer ailleurs. De son côté, Manchester United enregistrera un renfort de qualité qui pourrait aider le club anglais à se relancer en Premier League après un début de saison catastrophique.