Benjamin Mendy reste en prison jusqu'à son procès

Placé en détention depuis plusieurs semaines suite à des accusations de viols et d'agressions sexuelles, Benjamin Mendy a appris ce lundi qu'il resterait en prison en attendant son jugement par un tribunal anglais au début de l'année prochaine.

Emprisonné depuis près de deux mois dans un établissement pénitencier de Liverpool, suite à des accusations de viols en octobre 2020 et en août dernier, mais également d’agressions sexuelles au début de cette année, Benjamin Mendy, ou du moins son avocat, Maitre Christopher Stables, passait ce lundi devant un juge de la Chester Crown Court afin d’obtenir la libération sous caution du joueur français de Manchester City. Cette audience, qui avait lieux à huis clos a duré près d’une heure, mais Benjamin Mendy n’a pas eu gain de cause, puisqu’il a été décidé de son maintien en prison. C’est la troisième demande de libération sous caution du champion du monde tricolore qui a été refusée, alors que son affaire passera devant la justice à partir du 24 janvier 2022. Depuis le début de cette sale affaire, Manchester City s'est refusé à faire des commentaires concernant le défenseur, sous contrat jusqu'en2023, laissant la justice anglaise faire son travail en toute sérénité.

Benjamin Mendy is refused bail and held in prison until his rape and sex assault trial next year https://t.co/Zq2Eu55F1E