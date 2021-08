Benjamin Mendy placé en détention

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Accusé de quatre viols et d’une agression sexuelle, pour des faits qui auraient eu lieu entre octobre 2020 et août 2021, le Français Benjamin Mendy a comparu devant le tribunal de Chester ce vendredi. Résultat, le latéral gauche de Manchester City a été placé en détention au moins jusqu’à la semaine prochaine.

Benjamin Mendy est loin d’être sorti d’affaire. Au contraire, le latéral gauche de Manchester City ne devrait pas être libéré avant deux semaines. Le Français a en effet été placé en détention ce vendredi suite à sa comparution devant le tribunal de Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Pour rappel, Benjamin Mendy fait l’objet de plaintes de trois personnes, dont une mineure, pour quatre viols et une agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2020 et août 2021.

L’ancien joueur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille a donc été interpellé jeudi, puis convoqué pour le lendemain au tribunal où l’accusé n’a pas convaincu le juge. Vêtu d’un pantalon de survêtement noir et d’un pull à capuche rouge, Benjamin Mendy n’a pu s’exprimer que pour confirmer certaines informations comme son nom, son adresse et sa date de naissance. C’est surtout son avocat Christopher Stables qui a tenté de le défendre, sans grand succès puisque la libération sous caution n’a pas été accordée, relaye The Guardian.

En détention pour le week-end au minimum

Le clan du joueur, accompagné d’un interprète pour lui traduire les échanges en français, peut toujours faire appel de ce refus de libération sous caution, mais l’appel ne sera pas étudié avant la semaine prochaine. Autrement dit, l’international tricolore passera au moins le week-end en détention. Il devrait même y rester jusqu’au vendredi 10 septembre, date de sa prochaine comparution devant ce même tribunal de Chester. Benjamin Mendy ne sera donc pas disponible avant deux semaines pour Manchester City, qui a annoncé sa suspension dans un communiqué jeudi.