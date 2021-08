Benjamin Mendy inculpé par la police pour viols

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

Benjamin Mendy vient d'être suspendu par Manchester City. Le club de Premier League a indiqué que le latéral gauche, titulaire contre Tottenham, faisait l'objet d'une enquête policière. « Manchester City confirme qu'après avoir été inculpé par la police aujourd'hui, Benjamin Mendy a été suspendu dans l'attente d'une enquête. L'affaire fait l'objet d'une procédure judiciaire et le club n'est donc pas en mesure de faire d'autres commentaires tant que cette procédure n'est pas terminée », peut-on lire dans le communiqué.

"Le footballeur de Manchester City Benjamin Mendy, 27 ans, a été inculpé de quatre chefs de viol et d'un chef d'agression sexuelle contre trois plaignants âgés de plus de 16 ans entre octobre 2020 et août 2021", indique la police Cheshire Constabulary dans des propos rapportés par PA Media.