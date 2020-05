Arsenal : Lacazette non retenu ? Aubameyang devra se décider

Dans : Premier League.

Sollicité sur le marché des transferts, le Français Alexandre Lacazette ne sera pas forcément retenu par Arsenal. La décision de son partenaire Pierre-Emerick Aubameyang pourrait influencer son avenir.

Pour son premier mercato estival à la tête d’Arsenal, Mikel Arteta se retrouve confronté à un dossier particulièrement épineux. On parle de la situation de Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur des Gunners qui pourrait bien faire ses valises cet été. Rappelons que l’international gabonais arrive à un an de la fin de son contrat, d’où la nécessité pour le club londonien de prolonger son bail. Mais malgré les discussions entamées depuis plusieurs mois, aucun accord n’a été trouvé, et l’on commence à penser que l’ancien Stéphanois souhaite aller voir ailleurs cet été. A ce rythme, c’est sans doute le scénario qui se dessine pour Arsenal, qui sera contraint de trouver du lourd pour le remplacer sur le marché des transferts.

Une hypothèse qui n’a pas l’air d’effrayer les Gunners. Car si l’on en croit le journal L’Equipe, l’actuel neuvième de Premier League pourrait même profiter de ce possible départ pour « modifier l’équilibre de (sa) rotation offensive ». Autrement dit, Arsenal pense à rebâtir son attaque, ce qui pourrait ouvrir la porte de sortie au Français Alexandre Lacazette. D’ailleurs, le quotidien précise que l’ex-Lyonnais a des sollicitations, notamment de la part de l’Inter Milan dont le buteur Lautaro Martinez rêve du FC Barcelone. Reste à savoir si la destination milanaise l’intéresserait.