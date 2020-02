Arsenal est nul et personne ne le dit, MU s’énerve

Dans : Premier League.

Etonnante joute verbale entre Manchester United et Arsenal a propos de quel est le club qui fait la pire saison.

Dans un championnat anglais qui semble désormais joué avec les plus de 20 points d’avance de Liverpool sur Manchester City, il y a quelques belles surprises derrière. Leicester et Sheffield United sont à la lutte pour une place en Ligue des Champions, profitant de l’écroulement de Tottenham, mais surtout de Manchester United et Arsenal qui s’installent désormais dans le ventre mou de Premier League. Si les Gunners ne parviennent plus à se mêler à la lutte pour le titre depuis des années, les Red Devils subissent des critiques encore plus virulents avec leur incapacité à redresser la tête malgré des investissements colossaux. Des reproches qui ont fini par agacer leur latéral gauche Luke Shaw, qui ne comprend pas pourquoi son club est moqué à ce point, alors qu’Arsenal fait encore pire. On se rassure comme on peut…

« Sans manquer de respect à Arsenal parce que je pense que c'est un club fantastique, mais ils ne font pas une grande saison et c'est à peine mentionné. Je trouve drôle que quand c'est United, tout le monde critique, et quand c’est Arsenal, personne ne le mentionne », a déploré le défenseur de Manchester United. Qu’il se rassure, Arsenal est aussi au coeur d’une crise interne depuis des années, même si les fans des Gunners semblent désormais plus que désespérés de voir leur club revenir au somme.