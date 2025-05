Arsenal console le Real Madrid avec un gros chèque

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Tombeur du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions, Arsenal pense à piocher dans l’effectif des Merengue cet été. Les Gunners s’intéressent au milieu offensif Brahim Diaz, barré par la concurrence dans la capitale espagnole.

Au-delà de la défaite concédée contre le Paris Saint-Germain (0-1) mardi, la demi-finale aller de Ligue des Champions a montré les limites d’Arsenal. Il est vrai que Mikel Arteta était privé de joueurs importants comme Gabriel, Thomas Partey, Gabriel Jesus ou encore Kai Havertz. Mais alors que son homologue parisien Luis Enrique pouvait lancer Bradley Barcola et Gonçalo Ramos en cours de match, le manager des Gunners a pu constater le manque de profondeur de son banc. Ce qui explique sûrement pourquoi le coach londonien n’a effectué que deux changements avec les entrées de Ben White et d’Ethan Nwaneri.

Arteta n'a pas oublié Brahim Diaz

On peut parler de choix limités, surtout pour une équipe qui ambitionne de remporter la Premier League et la Ligue des Champions. Mikel Arteta et ses dirigeants sont forcément parvenus à la même conclusion. Alors afin de remédier au problème, Arsenal envisage de piocher dans l’effectif du Real Madrid cet été selon Todo Fichajes. L’actuel deuxième du championnat anglais espère recruter Brahim Diaz (25 ans) qui a déjà travaillé avec Mikel Arteta. Les deux hommes se sont connus à Manchester City, à l’époque où le jeune entraîneur était l’adjoint de Pep Guardiola.

Depuis, le coach des Gunners a suivi la trajectoire de l’international marocain en difficulté chez les Merengue. Le milieu offensif passé par le Milan AC donne souvent satisfaction lorsqu’il est aligné (6 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues). Le problème, c’est que Brahim Diaz, totalement barré par les stars Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrygo, n’est que rarement titularisé. Cette situation inquiète l’entourage du joueur qui pourrait obtenir un bon de sortie en cas d’offre intéressante d’Arsenal. Sous contrat jusqu’en 2027, Brahim Diaz est valorisé à 45 millions d’euros par Transfermarkt.