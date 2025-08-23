Arsenal atomise Leeds et en colle 5 à Lucas Perri

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Une semaine après s'être imposée à Old Trafford, Arsenal a confirmé sa bonne forme en ce début de saison puisque ce samedi, les Gunners ont fait voler en éclats Leeds (5 à 0).

Même s'il a fait ce qu'il pouvait, Lucas Perri, l'ancien gardien de l'OL, n'a pas été en mesure d'éviter le naufrage pour des promus qui vont devoir batailler pour se maintenir en Premier League. À noter que Gyökeres, moqué la semaine passée contre Manchester United pour sa transparence totale, a signé un doublé pour sa première rencontre à l'Emirates Stadium.