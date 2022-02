Arsenal a divisé ses salaire par deux, Arteta bat Wenger

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

En l'espace d'une saison, Mikel Arteta a permis aux dirigeants d'Arsenal de réduire par deux la masse salariale des Gunners. Sportivement cela ne se voit pas vraiment trop.

La saison passée, la masse salariale d’Arsenal atteignait les 187 millions d’euros, alors que le club londonien ne brillait pas vraiment. Même si Mikel Arteta n’atteignait pas les 200 millions euros d’Unai Emery, l’entraîneur arrivé en 2019 avait un effectif nettement plus coûteux que ceux d’Arsène Wenger, quand le technicien français a quitté les Gunners. Mais selon le site Capology, en se séparant de quelques joueurs, Arsenal a divisé par deux le coût salarial de ses joueurs. Cette incroyable économie, on parle tout de de même de près de 80 millions d’euros, est notamment due aux départs de trois joueurs depuis janvier 2021, à savoir Mesut Ozil parti à Fenerbahçe en janvier 2021 et qui touchait 420.000 euros par semaine du côté de l’Emirates, mais également de celui de Willian, l’été dernier. Le Brésilien empochait lui 240.000 euros par semaine, et évidemment il y a eu le transfert gratuit de Pierre Emerick Aubameyang au Barça, l’attaquant libérant un salaire de 420.000 euros par semaine lui aussi.

Arsenal fait des économies, mais jusqu'à quand ?

Reste que l’effectif des Gunners a tout de même un coût, le joueur le mieux payé étant Thomas Partey avec ses 238.000 euros hebdomadaires devant Alexandre Lacazette et Nicolas Pepe. Sur le plan sportif, cela ne se ressent pas, puisqu’avec trois matchs de retard sur Manchester United et West Ham, Arsenal est sixième de Premier League à seulement quatre points de retard sur les Red Devils. De quoi laisser de gros espoir d’un ticket pour la prochaine Ligue des champions, et donc la possibilité pour Mikel Arteta d’investir un peu plus sur le marché des transferts. Du côté des dirigeants du club londonien on ne doit rêver que de cela, Arsenal ayant tout de même perdu son lustre d'antan.