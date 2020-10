Arsenal : 8,8ME sans jouer, Ozil mérite un ballon d'or !

Dans : Premier League.

Mesut Özil n'est plus apparu sur un terrain depuis l'avant-confinement. Cependant, il continue de coûter très cher à Arsenal.

Arsenal réalise un bon début de saison. Mikel Arteta semble enfin avoir trouvé le bon rodage, et cela s’en ressent au classement de Premier League après les quatre premières journées. Les Gunners ont gagné trois fois et réalisé un match nul. Neuf points au compteur qui leur permettent de se classer quatrièmes. Blessé depuis le début de l’été, Mesut Özil n’a pas contribué à la bonne phase de ses coéquipiers, bien au contraire. Son cas est de plus en plus préoccupant chaque jour, puisque l’Allemand, joueur le mieux payé de l’effectif (386 000 euros par mois), n’a pas été inscrit sur la liste des Gunners pour la Ligue Europa.

De plus, il pourrait être écarté cette saison en championnat par son entraîneur Mikel Arteta. Özil n’a plus joué depuis le 7 mars et coûte beaucoup d’argent. Un casse-tête financier pour les dirigeants du club londonien qui vont un peu plus faire la grimace. Selon The Athletic, le champion du monde 2014 va toucher une prime de fidélité de 8,8 ME grâce à sa présence dans l’effectif cette saison. Ce bonus a été inclus dans son nouveau contrat en février 2018 au moment de sa prolongation. Avec cette clause, Arsenal voyait-là un moyen de convaincre Özil de rester en club, mais ça, c’était quand il avait du temps de jeu et une influence bénéfique sur le terrain. Avec Özil, les Gunners n’ont pas fini de dépenser. Ce sera certainement le cas jusqu’au 30 juin, date de la fin de contrat de l’Allemand dans le Nord de Londres.