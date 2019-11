Arsenal : 10 ans de prison pour l'agresseur d'Özil et Kolasinac

Dans : Premier League.

Ce jour-là, Ashley Smith et son compère Jordan Northover n’auraient pas du s’attaquer à Mesut Özil et Sead Kolasinac. En juillet dernier, les deux joueurs d’Arsenal avaient été attaqués par deux hommes armés d’une lame alors qu’ils étaient aux abords de la voiture de l’international allemand. Les deux malfaiteurs espéraient récupérer les montres des deux joueurs pour les revendre comme butin.

Mais c’était sans compter sur le courage, l’aplomb et tout de même le grain de folie du défenseur bosnien, qui a affronté les deux voleurs et les a même pourchassés quand ces derniers ont vu à qui ils avaient affaire. Les deux hommes ont ensuite été arrêtés, et Smith, le leader de l’attaque qui a reconnu les faits et plaidé coupable, a écopé de 10 ans de prison ferme en raison de cet assaut et d’un casier judiciaire déjà bien rempli. En revanche, il n’a pas été permis de prouver que l’attaque visait spécialement les joueurs d’Arsenal, ou simplement des personnes à bord d’un véhicule haut de gamme.