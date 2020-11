Après Neymar, une autre star menace de quitter Nike

Dans : Premier League.

Pour Nike, le départ de Neymar chez le concurrent Puma ne sera peut-être pas le seul coup dur de l’année. Une autre star du ballon rond menace de rompre leur collaboration.

L’annonce du partenariat entre Neymar et Puma avait fait du bruit en septembre dernier. Et pour cause, la société allemande, fière de son gros coup, ne s’était pas gênée pour organiser une énorme opération de communication. Quitte à narguer le concurrent forcément déçu. Il s’agissait effectivement d’un coup dur pour Puma qui voyait sa tête d’affiche lui filer entrer les doigts.

Et ce ne sera peut-être pas le seul coup dur de l’année pour la marque à la virgule. Car après l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, c’est une autre star qui menace de rompre leur collaboration, annonce le Daily Mail. Cette fois, il s’agit de Raheem Sterling dont le contrat de sponsoring va bientôt prendre fin étant donné que les deux parties n’ont toujours pas trouvé d’accord pour prolonger le bail.

La marque cachée contre Liverpool

Du coup, l’ailier de Manchester City cache la marque de ses chaussures à l’entraînement et s’apprête à en faire de même à partir de ce dimanche avec le choc de Premier League face à Liverpool. Un bon moyen de pression pour l’international anglais, qui peut aussi compter sur les nombreuses sollicitations d’autres marques pour gagner jusqu'à 11 M€ par an. Adidas est évidemment intéressé, tout comme Puma, prêt à rejouer un sale tour à Nike. A noter que Puma sponsorise déjà Manchester City, son attaquant Sergio Agüero et son manager Pep Guardiola.