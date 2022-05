Après Abramovitch, les millions pleuvent déjà à Chelsea

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

La vente de Chelsea à l’homme d’affaires américain Todd Boehly se confirme et devrait être bouclée d’ici peu.

En début de semaine, la vente de Chelsea a été menacée par Roman Abramovitch. Et pour cause, l’oligarque russe a exigé de se faire rembourser une dette s’élevant à 1,9 milliard d’euros. A en croire The Times, la situation s’est arrangée grâce à des négociations très rapides menées par toutes les parties concernées. « La dette de 1,6 milliard de livres sterling est due par la société mère de Chelsea, Fordstam, à Camberley International Investments, enregistrée à Jersey. Mais une source proche d'Abramovitch a insisté mardi soir sur le fait que les avocats étaient parvenus à une solution qui devrait satisfaire tout le monde » écrivait mardi soir The Times, alors qu’il se murmure que Roman Abramovitch pourrait récupérer une somme avoisinant le milliard d’euros.

Une grosse prime pour Marina Granovskaia

Le plus important est évidemment que cela ne bloque pas la vente de Chelsea à Todd Boehly et cela ne sera donc pas le cas. A en croire les toutes dernières informations du Times, tout se met en place pour le changement de propriétaire des Blues. Et ceux qui ont contribué à ce processus décisionnaire vont être félicités pour leur implication. Fidèle de Roman Abramovitch, la directrice générale du club Marina Granovskaia va rester en poste à Chelsea. Et selon les informations du média anglais, elle va toucher une prime avoisinant 30 millions d’euros pour son implication dans le processus de vente du club. Président de Chelsea, Bruce Buck va lui aussi rester en poste. Et à l’instar de Marina Granovskaia, il va également percevoir une grosse prime lors de la vente de Chelsea. En tout, c’est 60 millions d’euros qui vont être distribués entre Granovskaia, Buck et le reste de l’équipe de direction. Un bon moyen pour Todd Boehly de se mettre sa nouvelle équipe en poche et de faire oublier Roman Abramovitch.