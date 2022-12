Ang : Un nouveau terrible coup dur pour Fofana ?

Blessé au genou en octobre dernier, Wesley Fofana a repris avec Chelsea en match amical. Néanmoins, lors de l'opposition face à Brentford ce mardi, il s'est de nouveau fait mal suscitant des interrogations chez les Blues.

Même pendant la trêve, les soucis physiques ne semblent pas laisser tranquille Wesley Fofana. Le défenseur français de Chelsea a déjà manqué un mois et demi de compétition à cause d'une entorse au genou. Celle-ci était survenue lors de la réception du Milan AC en Ligue des champions le 5 octobre dernier. Heureusement, la blessure était moins grave que prévue pour Fofana qui s'est remis sur pied pendant la grande trêve de la coupe du monde. Ainsi, il a pu faire la préparation de Chelsea en vue de la suite de la saison.

Mais, les ambitions de l'ancien stéphanois ont peut-être été réduites à néant ce mardi. Son club défiait le voisin Brentford dans un match amical organisé à huis-clos au centre d'entraînement des Blues. Suiveur de Chelsea pour le média TalkChelsea, Simon Phillips n'a pas communiqué des informations très réjouissantes aux supporters concernant l'état physique de Wesley Fofana. Ce dernier est sorti blessé de la rencontre et son langage corporel ne rassurait pas.

Told Wesley Fofana went off injured in a behind closed doors friendly between Chelsea & Brentford today. The severity is unknown, but he looked upset as he came off.



Mason Mount didn't feature.



Joint story alongside @FelixJohnston_ for @SiandDanTalkCFC https://t.co/4T8JnUV5ua