Ang : Un but de Leeds refusé pour un hors-jeu qui fait scandale

L'usage de la VAR fait encore scandale ce samedi en Premier League, cette fois après un but refusé à Leeds pour un hors-jeu sidérant.

Mené 1-0 à Crystal Palace, Leeds pensait bien avoir égalisé grâce à Patrick Bamford (17e), mais l'utilisation de la VAR a abouti à une annulation de ce but, puisqu'il a été considéré que le joueur de Marcelo Bielsa était hors-jeu du bras...alors qu'il s'agissait d'un appel de balle et que sinon le reste du corps de Bamford était en position licite. Cette décision fait évidemment du bruit et ne vas pas contribuer à améliorer l'usage très (trop) strict de l'assistance vidéo aux arbitres.