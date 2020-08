Ang : Tsimikas quitte l'Olympiakos pour Liverpool

Dans : Premier League.

Liverpool a officialisé ce lundi soir la signature jusqu'en 2025 de Kostas Tsimikas en provenance de l'Olympiakos.

Les Reds ont annoncé le recrutement, pour un montant non dévoilé, de Kostas Tsimikas, le latéral gauche de l'Olympiakos. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre Liverpool. C’est le plus grand club du monde. C’est un honneur d’être ici, et je vais faire de mon mieux dans ce championnat que j’aime. Je regarde la Premier League à la télé, et c’était un rêve d’enfant de venir jouer dans cette compétition », a confié l'international grec après avoir paraphé son contrat avec Liverpool.