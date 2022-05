Ang : Salah sort sur blessure, Liverpool tremble

Mohamed Salah a été contraint de laisser sa place en pleine finale de la Cup. Le buteur de Liverpool a une souci musculaire et n'a pas été en mesure de continuer le match.

Opposé ce samedi à Chelsea, en finale de la Cup, Liverpool sue à grosses gouttes depuis la 31e minute du match qui se déroule à Wembley. Non pas que les Blues ont ouvert le score, mais c'est parce qu'à deux semaines de la finale de la Ligue des champions, Mohamed Salah a quitté ses coéquipiers en se plaignant d'une douleur à la cuisse droite. Après avoir été soigné sur la pelouse, l'attaquant égyptien a laissé sa place à Diogo Jota sous le regard clairement inquiet de Jürgen Klopp et des fans des Reds

33' - Salah is forced off through injury. Jota is on to replace him. [0-0] #EmiratesFACup | #CHELIV

Liverpool's Mohamed Salah has gone off injured in the first half of the FA Cup final 🤕pic.twitter.com/mBsPu23IUi