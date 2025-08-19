Ang ‍: Salah élu joueur de l'année par les joueurs

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi soir, Mohamed Salah a été élu joueur de l'année en Angleterre pour la saison 2024-2025. Un prix remis par la PFA (l'association des joueurs professionnels anglais). L'Egyptien est sacré pour son rôle déterminant dans le sacre de Liverpool en Premier League avec 29 buts et 18 passes décisives. C'est la troisième fois qu'il remporte le prestigieux trophée après 2018 et 2022, devenant le premier joueur à réussir pareille performance en 51 ans d'histoire.