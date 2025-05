Ang ‍: Rodri a fait son retour avec Manchester City (vidéo)

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Séquence émotion à Manchester City ce mardi soir. Outre la dernière à domicile de Kevin de Bruyne, les supporters ont célébré le retour officiel de leur ballon d'or 2024 Rodri. L'Espagnol n'avait plus foulé une pelouse depuis le 22 septembre dernier et sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre Arsenal. La joie est d'autant plus forte pour les Citizens que leurs performances ont nettement décliné après ce grave coup dur.