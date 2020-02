Ang : Pep Guardiola annonce son départ de City, à une condition

Dans : Premier League.

Deuxième de Premier League avec seulement 2 points d’avance sur Leicester et 22 unités de retard sur Liverpool, Manchester City ne réalise pas une grande saison.

Un grand parcours en Ligue des Champions pourrait toutefois sauver la saison de Manchester City mais pour cela, il faudra se défaire du Real Madrid dès les huitièmes de finale. Un véritable défi pour la formation de Pep Guardiola, lequel serait automatiquement en grand danger en cas d’élimination le 17 mars prochain à l’issue du match retour. Interrogé sur son avenir par Sky Sports, Pep Guardiola a indiqué qu’il était bien conscient de la gravité de la situation, et qu’il comprendrait totalement qu’il soit licencié en cas d’élimination en coupe d’Europe dès les 8es de finale.

« Si nous n'éliminons pas le Real Madrid, je serai viré. Le propriétaire ou le directeur sportif viendra me voir et me dira, "ce n'est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions." Et je lui répondrai "D'accord, merci, c'était un plaisir » a indiqué Pep Guardiola, toujours très bon dans sa communication, avant de poursuivre. « Je ne me suis jamais considéré comme le meilleur. Pas même quand j'ai remporté 6 titres consécutifs et le triplé avec le Barça. J'ai gagné car j'avais des joueurs extraordinaires, mais il y a des entraîneurs fantastiques qui n'ont pas ces joueurs et qui n'entraînent pas dans les grands clubs. Je suis un bon entraîneur, mais pas le meilleur. Donnez-moi une équipe qui n'est pas Manchester City, et je ne gagnerai pas ». Un discours très sincère, qui forcera assurément le respect des supporters de Manchester City, qui seront certainement divisés au sujet de l’avenir de Pep Guardiola si ce dernier venait à échouer en Ligue des Champions cette saison, alors que le titre de Premier League s’est déjà envolé au profit de Liverpool.