Ang : Paul Pogba a tout faux, Emmanuel Petit tire le signal d'alarme

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Entre Paul Pogba et José Mourinho ce n'est pas le grand amour, et cela commence à sérieusement agacer les supporters de Manchester United, lesquels ont très mal vécu l'élimination en Ligue des champions. Commentant ce conflit larvé entre le joueur français et son entraîneur, Emmanuel Petit estime que Paul Pogba joue un bien mauvais tour. Pour le champion du monde 1998, l'international tricolore a clairement tout intérêt à changer sa façon de faire, sous peine de se perdre.

Sur SFR Sport, Emmanuel Petit a adressé un message à Paul Pogba, en espérant que ce dernier saura rectifier le tir. « Paul, je lui envoie quand même un conseil. Il faut qu'il change un peu sa mentalité et sa motivation. Qu'il arrête d'en faire un duel Mourinho-Pogba parce que le club de Manchester United est beaucoup plus important que ces deux garçons. Aujourd'hui, je trouve qu’il en fait une affaire personnelle et ça se voit de façon flagrante sur le terrain dans son déplacement, dans sa façon de se comporter, dans son expression corporelle. Il envoie beaucoup de signaux négatifs. Bouder en permanence, ça devient fatigant », a confié le consultant de SFR Sport, qui commente la Premier League et suit donc de près les performances de Paul Pogba à Manchester United.