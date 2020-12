Ang : Pas de pitié à Manchester, Guardiola veut faire virer Solskjaer

Dans : Premier League.

Sous pression après l’élimination de Manchester United en Ligue des Champions, le coach Ole Gunnar Solskjaer a tout intérêt à éviter la défaite dans le derby face à Manchester City en Premier League. Un contexte dont l’adversaire Pep Guardiola se fiche royalement.

Cette semaine capitale a très mal commencé pour Manchester United. Alors qu’ils occupaient la tête de leur groupe, les Red Devils ont été battus par le RB Leipzig (3-2) mardi et n’ont terminé que troisièmes de la poule. Résultat, la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions échappe aux Mancuniens qui doivent se contenter d’un accès aux seizièmes de finale de l’Europa League. De quoi accentuer la pression sur les épaules d’Ole Gunnar Solskjaer qui sait qu’un faux pas dans le derby face à Manchester City ce samedi pourrait lui coûter sa place sur le banc.

Une perspective qui n’attendrit pas son homologue Pep Guardiola, prêt à provoquer son éviction sans la moindre pitié. « C'est pour ça que nous touchons un gros salaire, nous devons gérer ce genre de situations, a réagi le coach des Citizens. L'important est de savoir ce que vaut Solskjaer, il n'y a aucun doute là-dessus. Je n'ai pas à lui apporter mon soutien car il est assez fort. Il sait comment ça marche dans ce métier : quand on gagne, on passe pour un génie et quand on perd, on doit être limogé. C'est comme ça à Manchester United et dans tous les clubs au monde. C'est la réalité. » De son côté, Guardiola aborde son avenir avec sérénité après sa récente prolongation.