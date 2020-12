Ang : Panique en Angleterre, la Premier League stoppée ?

Dans : Premier League.

Les cas de covid se multiplient en Premier League et on évoque un possible arrêt du championnat anglais le temps de reprendre le contrôle de l'épidémie.

L’épidémie de coronavirus a rebondi en Angleterre comme partout en Europe, et le football pourrait bien en payer le prix. Deux jours après le report du match entre Everton et Manchester City suite à des résultats positifs au sein de l’effectif et du staff des Citizens, c’est le match entre Tottenham et Fulham qui a été reporté ce mercredi, là aussi en raison de contrôles positifs de plusieurs joueurs de Fulham. D’autres cas sont enregistrés notamment à Sheffield United, tandis que le choc entre Chelsea et Manchester City, programmé le week-end prochain est très incertain. La situation semble devenir de plus en plus incontrôlable au point que l’arrêt provisoire de la Premier League n’est plus un sujet tabou, d’autant plus que la variante anglaise du covid semble nettement plus rapide à se propager.

La Premier League mise à l'arrêt ?

Cette pause provisoire du championnat anglais va faire l’objet d’une réunion d’urgence des clubs de Premier League et des voix s’élèvent déjà afin de ne pas jouer les apprentis sorciers avec l’épidémie qui bat des records en Angleterre, où le reconfinement est déjà annoncé. Interrogé mardi soir en marge du match entre Leeds et WBA, « Big » Sam Allardyce a mis la santé devant le football : « Quand j’entends les infos et que la nouvelle variante du virus se transmet plus rapidement, nous devons prendre la seule bonne décision, qui est d’interrompre la compétition. J’ai 66 ans et la dernière chose dont j’ai envie est d’attraper le virus. Garantir la santé de tout le monde est la chose la plus importante à faire. » Une décision est désormais attendue ce mercredi en Premier League afin de rapidement agir.