Ang : Olivier Giroud is back, la France compte sur lui !

Titulaire et buteur avec Chelsea contre Tottenham, Olivier Giroud. revient sur le devant de la scène au meilleur des moments pour jouer l'Euro 2020 avec la France.

Apparu en fin de match lundi dernier contre Manchester United, Olivier Giroud avait marqué un but refusé pour un hors-jeu millimétrique. Mais ce samedi, l’attaquant français de Chelsea a été titularisé, ce qui ne lui était plus arrivé depuis des mois. Et comme souvent, Olivier Giroud a remercié son entraîneur en ouvrant le score contre Tottenham, le buteur des Blues et des Bleus étant même désigné joueur du match. Forcément, après ce retour en force en Premier League, Olivier Giroud ne pouvait être qu’heureux.

Car OG le sait, ce retour en forme va aider Didier Deschamps à faire ses choix pour l’Euro 2020. « C’était un match très important pour nous, et pour moi aussi. Comme vous l'avez dit, presque trois mois après avoir commencé mon dernier match. C'était le 30 novembre. J'attendais ça avec impatience. Déjà lundi, contre Manchester United, ça m'avait fait beaucoup de bien. La confiance du coach, j'essaie de la lui rendre sur le terrain, d'aider les copains. Bien sûr, le fait de marquer un but, c'est un grand soulagement pour moi. Il ne reste même pas trois mois jusqu'à la fin du de la Premier League. Il faut atteindre les objectifs avec Chelsea, finir dans les quatre premiers, pourquoi pas troisième. Il faut toujours se fixer des objectifs élevés. Personnellement, c'est jouer un maximum de matches, d'avoir du temps de jeu pour pouvoir être prêt pour l'Euro », a expliqué, sur RMC, Olivier Giroud qui est en fin de contrat à Chelsea mais n’a jamais abdiqué.