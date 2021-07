PSG : Camavinga à 40 ME, Leonardo hésite !

Dans : PSG.

Cet été, le feuilleton Eduardo Camavinga va tenir en haleine les supporters du Stade Rennais… mais également ceux du PSG.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain est très attentif à la situation contractuelle d’Eduardo Camavinga, libre en juin 2022 et qui refuse de prolonger en faveur du Stade Rennais. Le club de la capitale apprécie le profil de l’international tricolore. Mais le PSG a déjà recruté Georginio Wijnaldum et doit dégraisser au milieu de terrain avant de recruter Eduardo Camavinga. Leandro Paredes ou encore Ander Herrera ne seront pas retenus, mais les offres ne pleuvent pas. S’il veut vraiment recruter Camavinga cet été, le directeur sportif parisien Leonardo devra néanmoins passer la seconde car selon L’Equipe, les prétendants ne manquent pas. En effet, en plus du Paris SG, quatre clubs sont très attentifs au dossier de la pépite de Rennes.

Le quotidien national confirme l’intérêt de Manchester United, qui ne lie pas un potentiel transfert d’Eduardo Camavinga à un départ de Paul Pogba, également courtisé… par le PSG. Le Real Madrid, Chelsea et le Bayern Munich sont aussi intéressés, à un degré moindre pour le moment. Le champion d’Allemagne en titre a tout de même lié un premier contact avec l’entourage de Camavinga, preuve que l’intérêt est réel. En ce qui concerne le tarif d’Eduardo Camavinga, tous les chiffres ont circulé dans la presse depuis un mois. Initialement, le Stade Rennais rêvait d’un transfert à 100 ME. Mais la pandémie de Covid ainsi que la situation contractuelle de Camavinga ont rendu cet objectif totalement impossible à atteindre. C’est désormais sur une somme proche de 40 ME que misent Nicolas Holveck et Florian Maurice pour le transfert d’Eduardo Camavinga. Reste à voir si le PSG, qui a recruté Wijnaldum et qui pense très fort à Paul Pogba, passera le cap et tentera de recruter le milieu breton de 18 ans.